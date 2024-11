Jaapani arstid parandasid tüvirakkude toel inimeste nägemist

Katses osales neli patsienti, kellel kõigil esines haigus, mis põhjustab sarvkesta armistumist ja limbaalsete tüvirakkude kadu. Kui ette kujutada sarvkesta «läbipaistva aknana» silma eesosas, siis limbus toimib selle akna raamina, mis hoiab sarvkesta selgena ja sisaldab tüvirakke, mis eemaldavad hägususe ja taastavad selge nägemise. Need rakud töötavad väsimatult nagu klaasipuhastid, eemaldades sarvkestale tekkiva hägususe.

Praegused ravivõimalused piirduvad sellega, et ühe silma LSCD-ga patsient saab kahjustatud koe eemaldada ja asendada tükiga teisest silmast. Kui tüvirakud puuduvad mõlemast silmast, on vaja doonorsiirdamist, mis on saadaval väga vähestele. 12,7 miljonist inimesest, kes kannatavad sarvkestakahjustustest tingitud nägemiskaotuse all, saab doonorsiirdamise vaid 1 inimene 70-st. Lisaks esineb siirdatud koe hülgamisrisk.

Selles olukorras tulevad appi indutseeritud pluripotentsed tüvirakud (iPSC-d). Need rakud on loodud inimese enda keharakkudest, mis on ümber programmeeritud embrüonaalsesse olekusse ja millel on võime areneda erinevateks inimkeha rakkudeks, sealhulgas sarvkesta rakkudeks.

Osaka Ülikooli haigla teadlased kasutasid iPSC-rakke, mis olid saadud tervete inimeste vererakkudest. Laboris muundati need iPSC-d sarvkesta epiteelirakkude lehtedeks (iCEPS) ja siirdati patsiendi sarvkestale pärast armkoe eemaldamist, mida kaitses spetsiaalne lääts.

Kõigi nelja katsealuse silmanägemine paranes aastaga märgatavalt. Foto: Soma et al., The Lancet

Seitsme kuu möödudes olid kõigi nelja patsiendi nägemistulemused paranenud, kuigi aasta hiljem täheldati, et patsiendi nr 4, kellel oli kõige raskem nägemiskaotus, oli paranemine taandunud. Parima tulemuse saavutasid patsiendid nr 1 ja 2, vastavalt 44-aastane naine ja 66-aastane mees. Teadlased oletavad, et patsientidel nr 3 ja 4 võis siirdatud rakkude puhul esineda immuunsüsteemi reaktsioone, kuna nad ei saanud immuunsüsteemi pärssivaid ravimeid peale steroidide.

Varasemad iPSC-de katsed on võimaldanud taastada nägemist võrkkesta keskosa kahjustuste korral, kuid see on esimene kord, kus tüvirakke on edukalt kasutatud LSCD põhjustatud nägemiskaotuse ravimiseks ilma patsiendi enda rakkudeta.

Kuigi katsed on paljutõotavad, jäävad protseduurid endiselt eksperimentaalseteks ja teadlased rõhutavad ohutuse ja efektiivsuse edasise uurimise vajadust.

Osaka Ülikooli haigla teadlaste sõnul on see esimene teadaolev juhtum, kus iPSC-rakkudest saadud rakustruktuure on siiratud patsiendi sarvkestale või selle pinnale. Uuring pakub lootust tulevaseks ravivõimaluseks LSCD all kannatavatele inimestele. Järgmiste sammudena plaanitakse nende julgustavate tulemuste põhjal laiemat kliinilist uuringut.

Uuring avaldati ajakirjas The Lancet.