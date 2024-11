Valmis Eesti jõgede seisundit ja ökosüsteemi kahjustavate paisude infoportaal

Eesti jõgedel on loendatud kokku üle 1000 paisu. Neist ligi 75 protsenti on kaladele ületamatud ning umbes 40 protsenti mõjutavad oluliselt kalastiku, põhjaloomastiku ja taimestiku seisundit.

Infoportaali Kalateed.com loonud MTÜ Jägala Kalateed juhatuse liikme Liivia Mahlapuu sõnul on aastatuhandete vältel vabalt voolanud jõed fragmenteerunud ning see on saanud saatuslikuks eelkõige siirdekaladele, kes ei pääse enam oma kudemis- ja elupaikadesse. «Jõgedele rajatud paisud kujutavad endast kaladele ja vee-elustikule läbimatut barjääri, takistades erinevate liikide pääsu kudemis- ja elupaikadesse ning seeläbi halvendades jõgede üldist seisundit. Paisudel on negatiivne mõju nii kogu jõe ökosüsteemile kui ka seal elavatele liikidele ning jõe füüsikalis-keemilistele omadustele,» selgitas ta. Paisutatud jõelõikudel asendub jõeline elupaik järvelise elupaigaga ning paisjärves allavoolu muutub jõe temperatuurirežiim.

Kunda tsemendivabriku hüdroelektrijaama pais, mis on jõesuudmest 2,33 kilomeetri kaugusel. Foto: Ain Liiva

Euroopas on magevee- ja siirdekalade arvukuse kadu hinnatud kuni 93%-ni. Ent probleeme, mida vooluveekogude paisutamine on endaga kaasa toonud, jagub veelgi. Lisaks kalapopulatsioonide vähenemisele on ohustatud seisundisse sattunud ka mitmed jõelisi elupaiku vajavad liigid, näiteks ebapärlikarp ja paksukojaline jõekarp.

Tartu Ülikooli mereinstituudi juhataja ja teaduri Martin Kesleri sõnul ulatub Eesti jõgedele rajatud paisude mõju meie kalapopulatsioonidele jõgedest kaugemalegi. «Kõik meie merest püütud lõhed ja meriforellid on ilmale tulnud vabade jõgede kärestikes. Paisudega seonduvate mitmetahuliste probleemide tutvustamine on oluline samm terviklike lahenduste leidmisel,» lisas ta.