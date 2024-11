Teadlased fossiilkütustest tulenev heide tõuseb tänavu rekordkõrgele

Koos maakasutuse muutustega (nt metsaraie) seotud heitkoguste hinnangulise kasvuga 4,2 miljardi tonnini on globaalsed CO₂ heitkogused eeldatavasti kokku 41,6 miljardit tonni, võrreldes eelmise aasta 40,6 miljardiga. Viimase kümne aasta jooksul on fossiilkütuste CO₂ heitkogused kasvanud, samal ajal kui maakasutuse muutuse heitkogused on vähenenud, kuid sel aastal tõusevad mõlemad. Lisaks on 2023-2024 El Niño kliimaoludest tingitud põuatingimused suurendanud heitkoguseid, eriti metsapõlengutest.