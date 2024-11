NEW SCIENTIST Kes aitab juhita autol näha nähtamatuid takistusi? Eks ikka tehisaru!

«Kinnitasime, et see jäädvustas reaalse maailma keerukusi, nagu varjatud objektid, mis liiguvad ettearvamatult,» ütleb Californias asuva kognitiivse andmetöötluse ettevõtte VERSES AI esindaja Hari Thiruvengada .

Varjatud takistusi on autonoomsetel sõidukitel raske tuvastada, sest nende tehisintellektisüsteemid on sageli hädas ootamatute olukordadega.

Mudel arvutab välja tõenäosuse, et jalgratas või mõni jalakäija võib olla peidetud näiteks pargitud veoki taha, ja ennustab seejärel igaühe võimalikke trajektoore.

Kui auto andurid on kinnitanud, kas need inimesed või objektid on olemas, saab auto muuta oma kiirust, suunda ja käitumist, aidates teha kiiremaid ja täpsemaid otsuseid – isegi olukordades, mida autole ei õpetatud.