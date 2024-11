Isa ja poeg avastasid Poolas 16. sajandi mündiaarde

Sławomir ja Szymon Milewski, kes on seotud Triglavi ajaloo ja uurimuste seltsiga, leidsid aarderetkel 17 hõbemünti. See leid avastati Poola aardeküttide ühenduse «Husaria» juhitud ekspeditsiooni käigus. Esialgu plaaniti uurida Rooma-aegset kaubateed, kuid uurijad pöörasid oma tähelepanu 16. ja 17. sajandi müntidele.

Arheoloog Piotr Duda sõnul on see leid haruldane ja samas ka hämmastav. Temas sõnul on see tõenäoliselt üks suurimaid sarnaseid leide Poolas, ja kindlasti Mazovias. Mündileiu ajalooline väärtus on hindamatu ning materiaalne väärtus ulatub poole miljoni zlotini.

Sławomir ja Szymon Milewski leidsid aarderetkel 17 hõbemünti. Foto: Facebook.com/PSPHusaria

Duda lisas, et viimastel aastatel on leitud erinevate ajalooperioodide mündihoidlaid, kuid mitte 16. ja 17. sajandist pärit kogusid, millel on eriline ajalooline väärtus. Poola uudisteagentuur PAP teatas, et aare sisaldas münte Saksimaalt, Brandenburgist ja Madalmaadest, pärinedes Kolmekümneaastase sõja ärevatest aegadest.

Leiu hulka kuuluvad 1630. aastal Poolas, Toruńis vermitud Sigismund III Vasa taalrid. Hiljuti müüdi sarnane münt oksjonil umbes 20 000 dollari eest. Olulisteks leiuks on ka Palatiina hertsogkonnas 1623. aastal toodetud Johannes II taalrid, mille vermimisperiood oli lühike, mis teeb selle mündi väärtuse määramise keeruliseks.

Leid antakse üle Mazovia muinsuskaitseametile, kuid Triglavi ühendus on seisukohal, et aare peaks olema avalikkusele välja pandud. Foto: Facebook.com/PSPHusaria

Aardesse kuulusid ka Hispaania Madalmaade mündid, sealhulgas Albertit ja Elizabethi kujutavad mündid, samuti Saksimaa hertsogite Leopold V, Friedrich I, Rudolf II ja Johann Georg I nimelised mündid.

Aare seotud sõjaga

See ainulaadne leid on tekitanud arvukalt spekulatsioone. Piotr Duda sõnul toimus 1655. aastal lahing Nowy Dwór Mazowieckis, kus Rootsi väed kohtusid esimese Poola Vabariigi vägedega. Ta usub, et Kolmekümneaastase sõjaga seotud ja hiljem 1655. aasta lahingus osalenud sõdur võis aarde peita. Samuti on võimalik, et aare kuulus jõukale kaupmehele, kes mattis oma vara kaitsmiseks varanduse maha. «Siin oli kord kõrts,» lisas Duda. «Võib-olla juhtus midagi ootamatut, ja omanik ei saanudki oma vara tagasi.»

Ekspertide hinnangul on osa leitud münte, eriti Sigismund III Vasa taalrid, erakordselt haruldased, ületades oma väärtuselt varem oksjonil müüdud eksemplare tänu heale säilivusele. Foto: Facebook.com/PSPHusaria

Leid antakse üle Mazovia muinsuskaitseametile, kuid Triglavi ühendus on seisukohal, et aare peaks olema avalikkusele välja pandud, soovitades seda eksponeerida kas Septembriinvasiooni Muuseumis või Modlini kindluse muuseumis.

Ekspertide hinnangul on osa leitud münte, eriti Sigismund III Vasa taalrid, erakordselt haruldased, ületades oma väärtuselt varem oksjonil müüdud eksemplare tänu heale säilivusele.