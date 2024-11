Kas märg koer kiusab teid, kui hakkab end teie kõrval kuivaks raputama?

C-LTMR-neuronid on sensoorsed retseptorid, mis reageerivad kergesti karva või karvase naha kergele mehaanilisele stiimulile. Ehkki oli teada, et need neuronid aktiveeruvad puudutustundlikel stiimulitel, ei olnud varem selge, et need on keskne tegur kogu keha raputamisreaktsiooni käivitamisel loomadel.

Uuringu käigus avastas rühm, kuidas stimulatsioon avab Piezo2 mehhanosensoorse ioonkanali, mis reguleerib C-LTMR-neuronite aktiivsust, mis omakorda seostuvad spinoparabrachiaalse (SPB) neuroniga, kutsudes esile ergastava postsünaptilise voolu (EPSC) kindlal neuron-motoorsel rajal.

Uurijad suutsid valgusimpulsside (optogeneetika) abil neuroneid stimuleerida ja tekitada raputusreaktsiooni isegi ilma füüsilise stimulatsioonita, tõestades, et C-LTMR neuronite aktiveerimine ainuüksi oli piisav käitumise esilekutsumiseks.

Töörühm nentis, et avastus C-LTMR neuronite osaluse kohta märja koera raputuses andis võimaluse uurida, kuidas need seni arusaamatud mehhanosensoorsed neuronid suhtlevad kesksüsteemi radadega, vahendades somatosensoorset käitumist. Nad leidsid, et C-LTMR neuronid on tõepoolest sünaptiliselt seotud SPN-dega, kuna C-LTMR terminalide optogeneetiline aktiveerimine tekitas ergastava postsünaptilise voolu mõlemas SPN populatsioonis.

Uuring tõi esile, kuidas C-LTMR–spinoparabrachiaalne tee mängib võtmerolli mehhaaniliste stiimulite põhjustatud märja koera raputuse käitumises. See detailne uurimus annab ülevaate, kui keerukas on sensoorsete signaalide kommunikatsioon ja sellele vastav käitumine. Tänu tänapäevastele tehnoloogilistele vahenditele, mida varem ei olnud kättesaadavad, sai hüpotees lõpuks kinnituse.

Seega, kui teie koer järgmisel korral teid märjaks pritsib, pidage meeles, et see pole pahatahtlik – see on osa nende geneetilisest koodist.