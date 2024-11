Selle õpetaja tunnis ilma nutiseadmeta hakkama ei saagi!

Nutiseadmed – abistaja või segaja?

Jõgela leiab, et kui nutiseadmed on õppetöö eesmärgiks hoolikalt kohandatud, võivad need olla kasulikud tööriistad. Kui seadmete kasutamine tunnis on läbi mõeldud ja kokkulepped õpilastega tehtud, saavad need õppeprotsessi sujuvalt toetada. Olgu selleks siis interaktiivsed küsimustikud või tunniks vajalike videote vaatamine – eesmärgistatud kasutus muudab seadme õppimise tööriistaks. Tema kogemus näitab, et eriti gümnaasiumis suudavad õpilased oma nutiseadmete kasutust piisavalt hästi reguleerida. «Küsimus on rohkem selles, mida me seadmega teeme ja kas meil on olemas kokkulepped, näiteks erinevate märguannete kohta, kas need on tunnis lubatud või on need telefonil maha võetud. Kui me päriselt kasutame mingit küsitluskeskkonda näiteks kümmekond minutit tunnis, siis kas õpilane tegeleb tõesti sellele küsimusele vastamisega või samal ajal kirjutab ema talle Messengeris, mis sa õhtuks süüa tahad? Siin on suuresti suhtumise küsimus ja palju sõltub ka sellest, millisest vanusegrupist me räägime. Gümnaasiumiõpilase eneseregulatsioon on juba päris okei ja mõistlik ning kui nendega kokkuleppeid teha, saab nutiseadet otstarbeliselt tunni läbiviimise jaoks kasutada,» ütleb Jõgela.