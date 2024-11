Inimeste ja loomade kultuurid on erinevad aga mitte päris nii nagu seni arvatud

Üks näide, mille autorid välja toovad, et tõestada loomade kumulatiivset kultuuri, pärineb lehe-lõikaja sipelgatelt, kes sõltuvad oma kolooniates toitumiseks kasvatatavast seenest. Tulevased sipelgate kuningannad võtavad seenetükke kaasa, kui nad uue koloonia loovad. Seente sümbiootilised suhted on miljoneid aastaid kestnud ja need on tänaseks muutunud nii, et nad sobituvad ideaalselt sipelgakolooniate vajadustega. Seen on seega osa sipelgate kultuurist ning selle genoomi kumulatiivsed muutused on suurendanud kolooniate ellujäämisvõimalusi. Samuti lükkab see ümber teise kumulatiivse kultuuri hüpoteesi versiooni, mille järgi seisneb meie kultuuri unikaalsus muutuste usaldusväärses edasiandmises.