Lõuna-Carolinas soovitab politsei kodus püsida – kari vangistatud tegelasi on uurimisasutusest jalga lasknud

Beauforti maakonna Yemassee politseijaoskond teatas, et kolmapäeval kell 13.00 põgenesid lähedal asuvast Alpha Genesise keskusest ahvid. Alpha Genesis on maailmas üks suurimaid ahvikasvatajaid, kes väidab, et pakub «kõrgeima kvaliteediga mitte-inimahvide tooteid ja bio-uuringuteenuseid kogu maailmas».

Paraku ei paista nende turvameetmed samal tasemel olevat. Neljapäevaks oli ametlikult kinnitatud, et kokku on põgenenud 43 «süütut väikest tegelast» ning siiani pole kedagi kätte saadud.

Võimud on hoiatanud kohalikke elanikke ning soovitanud sulgeda uksed ja aknad, et vältida ahvide ootamatuid külastusi. Samuti on soovitatud ahve mitte lähedalt uurida ega katsuda.

Põgenikud

Algse segaduse järel kinnitati, et tegemist on reesusmakaakidega, kes on tuntud oma kõrge intelligentsuse, seltsivuse ja noorelt rahuliku loomuse poolest. Samas on nad ka tuntud oma elava ja valjuhäälse olemuse poolest ning kipuvad vananedes muutuma veelgi kärarikkamaks.

Kuigi olukord võib tunduda stseenina filmist «28 päeva hiljem», teatas Alpha Genesis politseile, et noored makaagid on liiga noored, et haigusi edasi kanda.

«Soovime kogukonnale kinnitada, et nende loomadega ei kaasne terviseriske,» teatas politsei.

Loomi pole oma vanuse ja suuruse tõttu veel testimiseks kasutatud. Kõik põgenenud isendid on noored emased, kes kaaluvad umbes 2,7 kuni 3,2 kilogrammi.

Teine katse

Kohaliku ajalehe The Post and Courier andmetel pole see esimene kord, kui ahvid Alpha Genesise rajatisest põgenevad. 2016. aastal pääses vabadusse 19 ahvi, kuid nad suudeti kuue tunni jooksul tagasi tuua.

Ettevõte on seekordki võtnud aktiivse rolli põgenike püüdmisel, paigaldades lõkse ja meelitades loomi toiduga.

Politsei aitab omalt poolt kaasa, kasutades ahvide leidmiseks soojuskaameraid. Ülesanne on kindlasti keeruline, kuid loodetavasti ei lõpe see segadus ahvide vigastamise või tapmisega.