Mississippi ülikoolis mõeldi välja nipp, kuidas laseri abil maamiine avastada

Maamiinid kujutavad endast plahvatusohtlikke vahendeid, mis ohustavad miljonite inimeste elu. Vyacheslav Aranchuk on töötanud rohkem kui kümme aastat Laser Multi-Beam Differential Interferometric Sensori (LAMBDIS) ehk laser-multikiirelise diferentsiaalinterferomeetrilise sensori arendamise kallal. 2019. aastal, kui Aranchuk töötas ülikooli füüsikalise akustika rahvuslikus keskuses (National Center for Physical Acoustics ehk NCPA), sai ta seadmele patendi ja demonstreeris, et see suudab liikuvalt sõidukilt tuvastada maapinnas olevaid miine kuni 20 meetri kauguselt.

Uus LAMBDIS on eelmisest seadmest kiirem ning suudab pinda kaardistada täpsemalt. See on ka vähem tundlik oma liikumise suhtes, mis on oluline, kui seade on kinnitatud liikuvale sõidukile. Tänu suuremale kiirusele, valepositiivsete tulemuste vähendamisele ja kaugjuhtimise võimalusele tagab seade operaatorite turvalisuse.