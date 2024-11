Need kiskjad on väga pirtsaka maitsega – noorest peast tahavad üht ja vanast peast sootuks muud toitu

Tema uurimusest selgub, et täiskasvanud ämblikud tarbisid rohkem süsivesikute- ja rasvarikkaid saakloomi, samas kui nooremad ämblikud eelistasid veidi rohkem valgurikkaid saakloomi. Samuti ilmnesid erinevate ämblikuliikide vahel teatud toitumisharjumuste erisused. Need eelistused viitavad sellele, et ämblikud on oma evolutsioonis kohanenud valima oma elutsükli teatud etappidel erinevaid toitaineid.