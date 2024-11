Saadi teada, kuidas tekkis pimedasse universumisse esimene valgusekiir

James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) ongi loodud just selleks, et piiluda kosmilise koidiku aegadesse. Oma eesmärgi täitmisel on see teleskoop olnud erakordselt edukas, paljastades palju üllatusi Universumi kujunemise kohta. Huvitaval kombel viitavad teleskoobi vaatlused nüüd sellele, et peamine roll reionisatsioonis kuulub hoopis kääbusgalaktikatele.

Kosmiline lääts ja kääbusgalaktikate jõud

Rahvusvaheline uurimisrühm, mida juhtis Pariisi Astroofüüsikainstituudi astrofüüsik Hakim Atek, analüüsis JWST andmeid galaktikaparvest Abell 2744 koos Hubble’i teleskoobi andmetega. Abell 2744 on nii tihe, et see põhjustab aegruumi kumerdumist, moodustades kosmilise läätse, mis suurendab läbi selle jõudvat valgust. See võimaldas teadlastel näha kääbusgalaktikaid, mis asuvad kosmilise koidiku lähedal.

Seejärel kasutasid teadlased JWST-d nende kääbusgalaktikate üksikasjalike spektrite saamiseks. Analüüs näitas, et lisaks sellele, et need kääbusgalaktikad on varajase Universumi kõige arvukam galaktikatüüp, on nad ka palju eredamad, kui varem arvati. Tulemused osutavad, et kääbusgalaktikaid on suurtest galaktikatest 100 korda rohkem ning nende kollektiivne kiirgus on neli korda suurem kui suurematel galaktikatel.

Hakim Ateki sõnul kiirgavad need kosmilised jõujaamad ühiselt piisavalt energiat, et saavutada reionisatsiooni. Vaatamata nende väikesele suurusele on need madala massiga galaktikad ühed kõige produktiivsemad energilise kiirguse allikad, ning nende arv on piisavalt suur, et nende mõju võib kujundada kogu Universumi olekut.

Jätkuvad uuringud ja uused küsimused

Kuigi see on seni parim tõend reionisatsiooni põhjustanud jõu kohta, vajavad teadlased täiendavaid uuringuid. Uurijad vaatasid vaid ühte väikest taevalaiku, mistõttu tuleb veel kinnitada, et nende leid ei esinda vaid ühte erandlikku kääbusgalaktikate kogumit, vaid annab tõetruu pildi kogu kosmilise koidiku galaktikapopulatsioonist.

Järgmistes uuringutes kavatsevad teadlased uurida rohkem kosmiliste läätsede alasid (cosmic lens regions), et saada laiem ülevaade varajastest galaktikapopulatsioonidest. Ainuüksi senised tulemused on aga uskumatult põnevad, sest teadlased on otsinud reionisatsiooni mõistatuse lahendust sellest ajast peale, kui nad sellest fenomenist teada said. Oleme nüüd tõeliselt lähedal sellele, et universumi hägusus lõpuks hajutada.

Swinburne'i Tehnikaülikooli (Swinburne University of Technology) astrofüüsik Themiya Nanayakkara sõnul on JWST abil sisenetud täiesti uude avastustemaailma. See töö avab uusi põnevaid küsimusi, millele vastamine on vajalik meie alguse evolutsiooniloo kaardistamisel.