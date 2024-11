Taimed karjuvadki valust – kes seda kuulda võiks?

2023. aastal avaldatud uuring viitab sellele, et need helid võivad olla üks viis, kuidas taimed oma stressi ümbritsevale maailmale edasi annavad.

Isegi vaiksel väljal on tegelikult helisid, mida me ei kuule, ja need helid kannavad infot. On loomi, kes suudavad neid helisid tajuda, seega võib palju akustilist suhtlust toimuda, millest me teadlikud pole, selgitas Tel Avivi ülikooli evolutsioonibioloog Lilach Hadany.