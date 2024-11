Kuidas on võimalik, et Jupiteril polegi kõva pinda?

Kui Jupiteril puudub tahke pind, siis mis seal on? Kuidas saab selline planeet koos püsida?

Füüsika dotsendina, kes uurib kõiki võimalikke ebatavalisi nähtusi, mõistab Roulston, et maailma ilma pinnata on küll raske ette kujutada. Jupiteri kohta on juba üht-teist teada, samas jääb endiselt saladuseks, mis on selle «pinna» all, isegi kui NASA robotsond Juno alustab oma üheksandat aastat selle kummalise planeedi orbiidil.

Mõned faktid üllatavad

Jupiter on Päikesest lugedes viies planeet, asudes Marsi ja Saturni vahel. See on ühtlasi Päikesesüsteemi suurim planeet ning piisavalt mahukas, et sinna mahuks sisse üle tuhande Maa suuruse planeedi.

Vaade Jupiteri kuule Europa, mille kosmosesond Juno jäädvustas 29. septembril 2022 toimunud möödasõidu ajal. Selle kaaslase jääkihi all võib pulbitseda eluks soodsate tingimustega ookean. Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Pilditöötlus: Kevin M. Gill CC BY 3.0

Kui Päikesesüsteemi neli sisemist planeeti – Merkuur, Veenus, Maa ja Marss – on tahked ja kivimaterjalist, siis Jupiter on gaasihiid, mille koostis sarnaneb Päikese omaga; see on keerlev, tormine ja äärmiselt turbulentselt liikuv gaasimass. Jupiteri teatavates piirkondades puhuvad tuuled üle 640 kilomeetri tunnis, mis on kordades rohkem, kui Maa 5. kategooria orkaanil.

Tahke pinna otsingul

Kui Maal minna atmosfääri tipust umbes 100 kilomeetrit allapoole, suureneb õhurõhk pidevalt, kuni jõutakse Maa pinnale: kas maismaale või veekogule.

Jupiteril on kõik teisiti: alustades selle peamiselt vesinikust ja heeliumist koosneva atmosfääri ülemistest kihtidest, suureneb rõhk Maa omaga sarnaselt sügavamale liikudes. Kuid Jupiteril on see rõhk suuruse tõttu tohutu.