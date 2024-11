Maailma arhitektuurifestivali võitis Austraalia koolihoone

Maailma parim sisekujundus

WAFi kõrval toimunud World Festival of Interiors kuulutas maailma parima sisekujunduse tiitli võitjaks Pekingi Pang Mei Noodle Bar, mille on projekteerinud Office AIO. Nuudlibaari sisekujundus on paindlik ja pehmetes toonides ning selle keskmes on suur rullkardin, mis vaiksematel aegadel on suletud ja pakutakse vaid letiteenindust ning avaneb tipptundidel, et võimaldada täisteenindusega lauakeskkonda. Lisaks tõmbab tähelepanu roostevabast terasest konstruktsioon, mis ulatub fassaadist välja volditavate akende kohale.