Tuumarelvade vaene sugulane aurustab kõik elusa

Eriti meelsasti rakendavad Vene relvajõud termobaarilisi relvi linnades, sest põlev kütus täidab põleva aerosooliga punkrite, varjendite ja hoonete pilud ja praod. Selliste relvadega saab kõige kiiremini ja odavalt tappa korraga suurel hulgal vastaseid, sealhulgas vastase ja oma tsiviilelanikke.

Mitut tüüpi tapvad segud

Termobaarilisi relvi on mitmesuguseid. Nende hulka kuulub FAE (Fuel Air Explosive). FAE lõhkepea koosneb kütusest ja kahest lõhkelaengust, kusjuures laskemoon on seadistatud nii, et see plahvatab maapinnast kõrgemal. Esimene laeng hajutab kütuse laiale alale. Teine laeng lõhkab kütuse millisekundite jooksul.

Teised variandid on Slurry Explosive Warhead, mis koosneb põlevast vedelikust, segatuna suure koguse lõhkeainega (ka tahkega), ja Reactive Surround Warhead, õhukese seinaga mahuti, mis on täidetud põleva alumiiniumi ja nitrotselluloosiga.

Ukraina kontekstis on palju räägitud poolteisetonnistest laugpommidest FAB-1500, mida Vene hävitajad vallandavad sihtmärgist 60–70 kilomeetri kaugusel oma territooriumilt. Ent on olemas ka samalaadne, kuid palju tapvam relv. Kõige levinum venelaste vaakumpomm on lennukipomm ODAB-500, mille abil on Kreml rakendanud Süürias ja Tsetšeenias põlenud maa taktikat.

ODAB-500PMV on õhusõidukilt heidetav FAE, mis kaalub 525 kg, sh 193 kg lõhkeainet. Seda saab lasta 200 – 12 000 meetri kõrguselt lennukitelt või 220–5000 meetri kõrguselt helikopteritelt. Su-34 võib kanda kuni nelja ODAB-500PMV-d. Mõne Süüria Su-22M-i kohta on teada, et nende tiivaalusele on paigaldatud kuus ODAB-i.