NEW SCIENTIST Spioonide uus relv: radariga saab telefonikõnesid vibratsiooni jälgides pealt kuulata

Teadlased leidsid viisi, kuidas spioonid saavad pealt kuulata telefonikõnesid, kasutades radarit, et tajuda nutitelefonide vibratsioone. Rakendades tehisintellekti on võimalik need võnkumised täpselt tekstiks transkribeerida. See meetod töötab isegi mürarikkas keskkonnas, kuna radar keskendub telefonile ega ole häiritud taustamürast.