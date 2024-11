Tšornobõli konnade elu – vaatamata radiatsioonile on nad terved kui purikad

Need tähelepanekud pärinevad Oviedo Ülikooli ja Doñana Bioloogiajaama CSIC juhtimisel läbi viidud rahvusvahelisest uuringust, mis on esimene, mis analüüsib kiirguse pikaajalist mõju Tšornobõli loomastiku vanusele ja vananemiskiirusele. Uuringu juht, Oviedo Ülikooli zooloogiaprofessor Germán Orizaola, rõhutas, et tulemused näitavad, et Tšornobõlis elavate konnade praegune kiirguse tase ei ole piisav krooniliste kahjustuste tekkimiseks. Ta lisas, et täpselt kiirgusega kokkupuudet ja pikaajalisi bioloogilisi omadusi mõõtvad uuringud on olulised Tšornobõli katastroofi mõju hindamisel tänapäeva loodusele.