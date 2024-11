Nanoplastil on veel kaks omadust ja need on üheskoos väga-väga halvad

Tetratsükliin on laia toimespektriga antibiootikum, mida kasutatakse mitmesuguste haiguste, sealhulgas süüfilise ja bakteriaalsete naha- ja kopsupõletike raviks. Uuringus kasutati meetodit, mida nimetatakse lõõmutamiseks (annealing): see hõlmab molekulide kuumutamist ja seejärel jahutamist, et leida nende stabiilseim olek. Lõõmutamise tulemusena seondusid nanoplastide molekulid füüsiliselt tetratsükliini molekulidega.

Viini meditsiiniülikooli teadlane Lukas Kenner on seisukohal, et antibiootikumid, mis seonduvad nanoplastidega ja jäävad seetõttu organismis imendumata, võivad olla ideaalsed kasvukohad bakteritele, võimaldades neil ravimile resistentseks muutuda.

Siiski on teada, et nanoplastide imeväike suurus võimaldab neil suhelda meie kehaga rakutasandil ja läbida isegi aju verebarjääri – see on kaitsemehhanism, mis hoiab suuremad molekulid, toksiinid ja patogeenid ajust eemal.