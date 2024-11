89 kooli üle Eesti saavad sortimisjaamad

«Riigi toetus sellises projektis on hädavajalik – me saime küll ka samm-sammult järjest omavalitsuste ringi laiendada, kuid nägime, et terve Eesti katmine käiks meil üle jõu. See on KIKi poolt tõsine toetus. Meie omaltpoolt aitame kohalikke omavalitsusi sortimisjaamade vajaduse kaardistamisega ja lisaks panustame ka omafinantseeringuga,» lisas Rüütelmann.

Ettevõtetest toetasid omavalitsusi: Eesti Ringmajandusettevõtete Liit MTÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ, Enefit Green AS, NTM Baltic OÜ, Eesti Keskkonnateenused AS, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Eesti Elektroonikaromu OÜ, EcoPro AS, Amestop OÜ, RVM Systems OÜ, SortAider OÜ, Saaremaa Prügila OÜ ja Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ.

Jäätmete liigiti kogumine on eelduseks, et seda, mida me mõistame ressursi all – erinevad materjalid – on võimalik üksteisest eraldada. Vastasel juhul on tegemist lihtsalt prügiga. Jäätmete liigiti kogumisel mängib olulist rolli nende üleandmise mugavus ehk see, kui kaugel asub elanikule lähim õige konteiner. Uuringud näitavad, et segaolmejäätmete seas on nii-öelda valesid jäätmeid kõige rohkem bio- ja pakendijäätmete näol.