Ei mingit patareid enam – väiksed vidinad saavad nüüd voolu kehasoojusest

Limericki ja Valencia ülikooli teadlased uurisid, kas kehasoojust oleks võimalik energiatootmiseks koguda ja talletada ning tulemused näitavad , et see on tõepoolest võimalik ja teadlased töötavad välja meetodeid, kuidas keha soojust kasutada kantavate nutiseadmete, nagu nutikellad, sammulugejad ja GPS-seadmed, energiaallikana.

Teadlased on avastanud, et termoelektrilisi materjale saab valmistada ka puidust, pakkudes ohutumat ja keskkonnasõbralikumat alternatiivi. Puit on ajalooliselt olnud inimkonnale oluline ehitusmaterjal ja kütus. Nüüd avastavad teadlased, et puidust saadud materjalid võivad jääksoojust tõhusalt elektriks muuta. See uuendus ei paranda mitte ainult energiatõhusust, vaid aitab ka igapäevaseid materjale jätkusuutlikumast vaatenurgast hinnata.