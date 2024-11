Bioplastid võivad olla ohtlikumad kui tavalised – miks nii?

Uuringu juhtiv autor Dr. Winnie Courtene-Jones, kes on nüüd merekeskkonna saastamise lektor Bangori ülikoolis, märkis: «2022. aastal toodeti üle 320 000 tonni biopõhiseid ja biolagunevaid kiude, millest märkimisväärne osa jõuab lõpuks keskkonda. Kuid seni on nende ökoloogiliste mõjude kohta olnud vähe tõendeid. Meie uuring näitab, et biopõhised kiud avaldavad mitmesuguseid kahjulikke mõjusid vihmaussidele – loomadele, kes on elukeskkonna toimimise seisukohalt üliolulised. See rõhutab, kui tähtis on koguda täiendavaid tõendeid, enne kui hakatakse laialdaselt pakkuma alternatiive tavapärasele plastile.»

Plastide tootmist tuleks vähendada

Thompson lisas: «On selge, et lisaks taaskasutusele ja ümbertöötlusele nõuab plastireostuse probleemi lahendamine ka plastide tootmise ja kasutamise vähendamist. Kasvab huvi alternatiivsete materjalide vastu, mida võiks kasutada plasti asemel, kuid see uuring rõhutab, kui oluline on testida uusi innovatsioone enne nende laialdast kasutuselevõttu. Olen veendunud, et on võimalik lahendada plastireostuse kriis, kuid sõltumatu teaduslik tõendus on otsustava tähtsusega, et vältida soovimatuid tagajärgi, kui otsime lahendusi.»