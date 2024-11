Puidust tehiskaaslane põrutas orbiidile

LignoSat, mille nimi tuleneb ladina sõnast «lignum» ehk «puit», on kuubikujuline ja mõõtmetega vaid kümme sentimeetrit. Satelliit startis NASA Kennedy Kosmosekeskusest Floridas, olles pakitud Jaapani Kosmoseuuringute Agentuuri (JAXA) poolt valmistatud spetsiaalsesse konteinerisse. Sumitomo Forestry teatel jõuab LignoSat ISS-i lähipäevil ja umbes kuu aja möödudes vabastatakse see kosmose orbiidile, kus teadlased saavad reaalajas andmeid satelliidi seisukorra ja vastupidavuse kohta kosmose äärmuslikes tingimustes.

Puit – uus materjal kosmose ehitistes?

Astronaut ja Kyoto Ülikooli professor Takao Doi märkis pressikonverentsil, et puidust valmistatud satelliidid ja kosmoserajatised võiksid muutuda tulevikus tavaliseks. Doi sõnul on Kyoto teadlastel 50-aastane plaan kasvatada puid ja rajada puidust ehitisi Kuule ja Marsile, tõestamaks, et puit on kosmosetöödeks sobiv materjal. Professor Koji Murata lisas, et kosmoses võib puit isegi Maaga võrreldes vastupidavam olla, sest seal puuduvad puitu lagundav vesi ja hapnik.