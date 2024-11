Kas sa tead, mille poolest alligaatorid ja krokodillid erinevad – loe lähemalt!

Krokodilliliigid toituvad peaaegu eranditult lihast ning kasutavad oma tohutuid lõugu ja äärmiselt tugevat hammustusjõudu, et saagist kindlalt kinni haarata. Nad on osavad ka suuremaid tükke tervelt alla neelama .

Ameerika alligaatorid elavad looduses umbes 50 aastat, kuid on teateid, et vangistuses võivad nad elada kuni 70 aastat.

Füüsilised erinevused

Krokodillid on tavaliselt rohelisema ja kollakama värvusega, samas kui alligaatorid on tumedamad ja hallikamad. Nende lõugade kuju erineb samuti – alligaatoril on need U-kujulised ja laiad, samas kui krokodillil on teravamad ja V-kujulised.