Just nii saab end digisõltuvusest vabaks – vähemalt osaliselt!

Digimaailm pakub pidevalt nii palju rahuldust, et raske on sealt välja astuda. Toidu tellimine, fotode ja muusika jagamine ning suhtlemine sotsiaalmeedias pere ja sõpradega – isegi kui nad on kaugel – mida enamat elult tahtagi? Kõik see on muutunud väga lihtsaks ja mugavaks. Samas võib pidev ühenduses olemine ja ilmajäämise hirm koormavaks muutuda. Kuidas leida tasakaal digitaalses maailmas, kus pidev kättesaadavus ja nähtavus on muutunud normiks? Sellele pakuvad The Conversationis lahendusi Kelley Cours Anderson Charlestoni ülikoolist ja Karen Anne Wallach Alabama ülikoolist Huntsville´is.