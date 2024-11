Kuidas totter kolm botaanikatunnis viis Tõnis Timmuski teaduse elutööpreemia ja teenetemärgini.

Selles uurimissuunas on Timmusk tegelenud pigem närvikasvuteguri perekonna neurotrofiinidega, kus on neli neurotrofiini ja tema on eelkõige tegelenud ühega neist, ehk ajust eraldatud või aju päritolu neurotroofse teguriga BDNF, mis on saanud oma nime selle järgi, et see on eraldatud valguna sea ajust 1980ndatel aastatel. BDNF geeni ja valgu kohta on avaldatud üle 30 000 artikli, mis näitab et see on üks enim uuritud neurobioloogia valdkondadest. Mis ei tähenda, et teadlased nüüdseks sellest kõigest põhjalikult aru saavad. Mitmete närvisüsteemi haiguste, näiteks Alzheimeri, Parkinsoni ja Huntingtoni tõvede puhul, väheneb ajus BDNFi hulk, ja loomkatsetes on näidatud, et BDNF suudab päästa nende haiguste puhul ajus surevaid närvirakke. Seetõttu juba eelmise sajandi üheksakümnendatel üritasid mitmed suured farmaatsiafirmad BDNFist ravimit välja arendada, kuid siiamaani ei ole seda suudetud teha. Kuigi püüdlused kestavad edasi.