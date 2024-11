Tema ema on esitanud hagi Character.AI vastu, mille kaudu juturobotit kasutati. Vestluste ärakirjadest selgub, et noormehe ja juturoboti vestlused sisaldasid intiimseid ja sageli ka seksuaalse sisuga teemasid, mis hõlmasid kuritegevuse ja enesetapu arutamist. Väidetavalt kasutas juturobot Dany fraase, mis võisid noormeest sügavalt mõjutada ja raskesse olukorda seada.

See pole esimene teadaolev juhtum, kus haavatav inimene on juturobotiga suhtlemise järel enesetapu teinud. Ka mullu leidis aset sarnane juhtum, kus Belgia mees võttis endalt elu pärast Chai AI juturobotiga peetud vestlusi. Ettevõtte esindajad kinnitasid toona, et nad püüavad vähendada selliseid riske.

Character.AI on CNN-ile öelnud, et kasutajate turvalisust võetakse väga tõsiselt ning viimase poole aasta jooksul on kasutusele võetud mitmeid uusi turvameetmeid. Ettevõtte kodulehel avaldatud avalduses rõhutatakse täiendavaid turvameetmeid, mis on suunatud alla 18-aastastele kasutajatele (praeguse teenusetingimuse kohaselt on minimaalne kasutusvanus EL-is 16 ja mujal 13).

Need traagilised juhtumid näitavad, kui suur oht võib kaasneda AI-süsteemidega, mis on kergesti kättesaadavad ja suudavad luua inimestega emotsionaalseid sidemeid. Vajadus regulatsioonide järele, mis kaitseks inimesi potentsiaalselt ohtlike ja vastutustundetult kavandatud AI-süsteemide eest, on kiireloomuline.

Kuidas AI-d reguleerida?