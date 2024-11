Kolm Eesti teadlast pälvivad Balti riikide «Naised teaduses» stipendiumid

Teadustöö populariseerija ja avalikkuse kaasajana tuntud Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ajakirjandusuuringute kaasprofessor dr Marju Himma. Foto: Martin Mae

Himma sõnul on teaduskommunikatsioon pikka aega olnud peamiselt meediakeskne ja järginud n-ö defitsiidimudelit, kus teadlased edastavad oma uuringute tulemusi ühiskonna teadmuslünga täitmiseks. «Selle tulemusena on suhtlus ühesuunaline, vähendanud teaduse ja ühiskonna vahelist usaldust ja võimalik, et aidanud kaasa ka tõenduspõhisest maailmapildist võõrandumisele. Seega on oluline liikuda arutleva kommunikatsiooni poole. Viimane seab keskmesse info vastuvõtjate vajadused ja huvid ning annab teadmisi edasi dialoogiliselt, mõtestatult ja mõjusamalt,» ütles Marju Himma.

Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere rõhutas, et sotsiaalteaduste vallas töötavate naisteadlaste kaasamine stipendiumikonkursile on kujunenud klassikaliste loodusteaduste ja ühiskonna ühenduslüliks. «Teadusvaldkondade eristamine selle järgi, kus on naisteadlastel kergem ja kus raskem edukaks osutuda, peaks kuuluma juba ajaloo prügikasti,» ütles ta. «Andekad ja edukad naisteadlased väärivad esiletõstmist ja tunnustamist kogu teaduse spektri ulatuses. Nende eeskuju innustab ja sütitab,» lisas ta.

«Tänapäeva maailmas märkame üha rohkem, kuidas erinevad teadusvaldkonnad omavahel põimuvad, misläbi sünnib innovatsioon ning uus kvaliteet teadusmaailmas. Meie laureaadid on selle tõestuseks. Olen väga rõõmus, et sündis otsus kaasata sotsiaalteadused Balti riikide naisteadlaste stipendiumikonkursile. Eestil on astuda veel üks väike, kuid oluline samm – kaasata ka humanitaarteadused,» sõnas UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni peasekretär Kerli Gutman-Normak.

Kolmele stipendiumile kandideeris kokku 29 naisteadlast, neist 21 loodusteaduste, inseneeria ja tehnoloogia ning meditsiini valdkondades (sh 11 doktoranti ja 10 teaduste doktorit) ja 8 sotsiaalteaduste valdkonnas.

Kolme riigi laureaatide ühine auhinnatseremoonia toimub järgmisel teisipäeval, 12. novembril Vilniuses ja otseülekandena veebilehel.

Stipendiumite eesmärk on naisteadlaste toetamine ja innustamine nende teadlaskarjääris. Eesti laureaatidele väljaantavaid stipendiume rahastab haridus- ja teadusministeerium.

Allikas: Eesti teaduste akadeemia