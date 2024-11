Chicago ülikoolis pandi ohtlikud bakterid elektritoolile ja neist saadigi lahti

See teaduslik läbimurre on pärit Chicago Ülikooli ja California San Diego Ülikooli teadlastelt. Oktoobris avaldatud artiklis kirjeldab teadusrühm, kuidas seade alandab nakkust põhjustavate bakterite kahjulike geenide aktiivsust ja pärsib nende kasvu.

Uuring viidi edukalt läbi bakteriga Staphylococcus epidermidis, kasutades katsealusena sea nahka. S. epidermidis on haiglates sageli leviv bakter, mis põhjustab haiglanakkusi. Kui see meetod suudab tõhusalt sihtida mitmesuguseid baktereid, saame uue, antibiootikumivaba ravi, mis ei hooli bakterite resistentsusest ravimite suhtes.

Uuringus leidsid teadlased, et teatud bakterid reageerivad valikuliselt ümbritsevatele tingimustele. Nad avastasid, et S. epidermidis muutus terve naha happelises keskkonnas elektriliselt erksaks ehk reageeris teatud välistele stiimulitele.

See meetod võib infektsioonide ravis endaga kaasa tuua olulisi edusamme. Lisaks sellele, et see toimib antibiootikumiresistentsete bakterite vastu, võib see vähendada antibiootikumide vajadust teatud nakkuste korral, mistõttu on sobilik kaugetes piirkondades, kus ravimeid on raske regulaarselt kätte toimetada. Väike plaaster võimaldab suunatud ravi väikesel nahapiirkonnal, mis vähendab võimalikke kõrvaltoimeid.