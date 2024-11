Kõhedad «matmistavad» aga need on siiski väga praktilised ja väga vanad

Tiibetis täidavad taevamatuse puhul keskset rolli röövlinnud, samas kui zoroastristlikus traditsioonis ehitati «Vaikuse tornid» (dakhmad), kuhu surnukehad asetati, et lihasööjad linnud neist toituks. See matusepraktika põhineb usul, et korjuse eksponeerimine loodusele aitab keha puhastada ja vabastada kurjadest vaimudest või deemonitest, mis võivad keha saastada. Dakhmad kujutasid endast spetsiaalseid torne, kuhu lahkunud paigutati, et linnud ja looduslikud elemendid saaksid neid lagundada ja nii võimaldada hingel teekonda taevasse.

Tseremoonia võib tunduda ajakulukas, kuid Texase kohtuekspertiisi antropoloogia uurimiskeskuses tehtud uuringud näitavad, et raisakotkad suudavad inimese kehal liha luudelt peaaegu täielikult eemaldada vaid viie tunniga. Kuidas? Raisakotkad on äärmiselt tõhusad, samas kui kirstus kestab sarnane lagunemisprotsess kuni viis aastat. Seda silmas pidades pakuvad need linnud hämmastavat tõestusmaterjali looduslike matusepraktikate efektiivsusest.

Sarnaselt taevamatusele väldivad «Vaikuse tornid» mitmeid tänapäevaste matuste kahjulikke kõrvalmõjusid. Näiteks USAs hõivavad matmisplatsid hinnanguliselt ligi 404 685 hektarit maad. Kirstude tootmiseks raiutakse igal aastal umbes 1,6 miljonit hektarit metsa, kusjuures paljud maetud surnukehad on palsameeritud, mis tähendab, et mulda jõuab ligi 3,2 miljonit liitrit palsameerimisvedelikku. See vedelik võib aja jooksul saastada nii mulda kui ka põhjaveekihti.