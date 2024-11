Aborti esilekutsuval ravimil võib olla see üllatav omadus

Mifepristoon on sünteetiline steroid, mida on pikaajaliselt ja ohutult kasutatud mitmesuguste seisundite raviks. See on üks kahest ravimist, mida kasutatakse meditsiinilise abordi tegemiseks varajases rasedusstaadiumis. Samuti kasutatakse mifepristooni endometriidi, emaka müoomide ja Cushingi tõvega patsientide kõrge veresuhkru raviks. Kuna varasemad uuringud on näidanud, et mifepristoon võib aeglustada vananemist puuviljakärbestel (Drosophila), soovisid Lõuna-California ülikooli teadlased uurida seda seost lähemalt.