MIT: tegime osakesed, mis kasvajasse viidult teevad väga tõhusat hävitustööd

MITi teadlased on välja töötanud mikroosakesed, mis võimaldavad koos keemiaravi ravimitega teostada kasvajatele ka fototeraapiat. Alumises vasakus servas on osakesed, mis kannavad ravimit doksorubitsiin ja üleval paremal violatseiini kandvad osakesed.

USA Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) teadlased on välja töötanud vähiraviks mõeldud mikroosakesed, mis sisestatakse otse kasvajasse ja mis ühendavad endas keemiaravi ning soojusravi. See meetod võib vähendada tavapärase intravenoosse keemiaraviga kaasnevaid kõrvaltoimeid ja potentsiaalselt pikendada patsiendi eluiga, kuna kahe raviviisi kombineeritud mõju on suurem kui eraldi.