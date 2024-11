Zürichi teadlased leidsid viisi robotitega tulistades tsemendivaba müüri ladumiseks

ETH Zürichi projektijuht Dr. Lauren Vasey selgitab, et teadlaste loodud robotitööriist ja meetod võimaldavad kasutada tavalist pinnasematerjali, näiteks ehitusobjektidelt kaevatud pinnast, et muuta see efektiivselt ning madalate kuludega vastupidavaks ehitusmaterjaliks. Ta märgib, et see vähendab oluliselt süsinikdioksiidi emissioone võrreldes tänapäevaste tööstuslike ehitusmeetoditega, sealhulgas uue lahendusena kasutatava 3D-printimisega.