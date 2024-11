Ameerikast avastati iidsed kuldseks kivistunud loomad

Teadlaste arvates võis Lomankus edgecombei välja näha selline. Foto: Xiaodong Wang/Oxfordi ülikool

Peale oma kauni ja silmapaistva kuldse värvuse on need fossiilid erakordselt hästi säilinud, selgitab Oxfordi ülikooli paleobioloog Luke Parry. Näib justkui nad võiksid kohe ellu ärgata ja minema sibada.

Lomankus edgecombei nime kandev liik kuulub megacheiranite (ing.k. megacheirans) hulka – väljasurnud mereelukate klassi, kellel olid suurteks «haaravateks käteks» kohandunud esijalad, et saaki püüda.

Fossiilileiukohti, mis säilitavad organisme ülikõrge detailsusega, nimetatakse lagerstätte'ks. Beecheri Trilobiidivoodiks (Beecher's Trilobite Bed) nimetatud lagerstätte on nende seas erakordne. Kuigi see kiht on vaid mõni sentimeeter paks, sisaldab see hulgaliselt muistsete trilobiitide fossiile, mille kehad on fooliumkullaks muutunud.

Just sealt leidis Parry koos kolleegidega ka L. edgecombei.

Püriit tekib tänapäeval sulfaate lagundavate bakterite toimel, mis lagundavad orgaanilist materjali hapnikuvabas keskkonnas ning toodavad vesiniksulfiiti, selgitab Parry. See võib omakorda reageerida rauaga, moodustades püriiti ehk raudsulfiidi. Püriidi tekkeks on vaja orgaanilist materjali, rauda ja hapnikupuudust. Settekiht, mis neid fossiile sisaldab, on madala orgaanilise materjali sisaldusega, kuid rauarikas, mistõttu on seal säilinud loomade luustikud on justkui väikesed saarekesed, kus püriidi moodustumiseks vajalikud tingimused on täidetud.

Loomad maeti tõenäoliselt elusalt tohututesse settekihi ladestustesse, mida põhjustasid turbulentsed voolud.