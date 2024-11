Renormaliseerimine ehk Kas sääsk ja elevant elavad samas maailmas?

Siiski ei pruugi see päris tõsi olla. Teoreetiliselt võiks kõrge energia füüsika siiski salamahti madala energia füüsikat mõjutada. Muidugi on see oletuslik, kuid võiks anda lahendusi mõnele lahtisele küsimusele. Teoreetikutel on tulnud murda pead, miks on Higgsi bosoni mass või tumeenergia skaala Plancki massiga võrreldes nii väike. Nimelt on Plancki mass meile teadaolevalt kõige suurem mass, mis osakesel olla võiks. Higgsi massist on see kümme miljonit miljardit korda suurem. Tumeenergiaga skaala on veelgi pisem: see on isegi elektroni massist mitu miljonit korda väiksem.