Muutused toidusõnavaras: uute sõnade pealetung saab alguse köögist

Siiski leiab ka nimetusi, nagu «vokiroog», millele on leitud aktiivsesse keelekasutusse läinud eestikeelne vaste. «Wok on algselt Hiinast pärit, aga ka see versioon sõnast jõudis meieni tõenäoliselt läbi inglise keele, sest Hiina hieroglüüfe me ei kasuta. Võõrkeelne kirjapilti püsis küll mõnda aega, kuid nüüd on laiemas kasutuses ikkagi ilus eestipärane kirjapilt,» selgitab Tervonen.

Kõik saab alguse köögist

Tervonen rõhutab, et köök on keele arengus otsustavas rollis. «Uued sõnad ilmnevad esmalt köögis, seejärel menüüdes ning alles siis jõuavad need sõnaraamatutesse ja igapäevasesse kõnekeelde - kõik algab köögist,» ütleb ta. Just menüüd on koht, kust keelelised uuendused tegelikult kõige enam levivad, mõnikord rohkem kui sõnaraamatud. Näiteks «suši» on sõnaraamatutes eestindatud kujul, kuid restoranides ja ka laiemalt kasutatakse endiselt originaalkujul «sushi». Antud näide leiab kinnitust ka Wolti platvormil, kus on keeruline leida restorani, kes pakuks oma menüüs «sušit».