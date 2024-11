Sääsed aitavad lahendada mineviku Eesti kliima saladusi

Kui muidu peavad inimesed sääski tüütuteks tegelasteks, siis hironomiidid ehk surusääsklased ei toitu inimese verest ja on ühtlasi osutunud teadlastele hoopis suurteks abimeesteks mineviku kliima uurimisel. Surusääsklaste vastsed elavad meie järvede põhjasettes, kust saab neid koguda ja tuvastada (vt joonis 1). Iga see liik eelistab elada teatud juulikuu õhutemperatuuri vahemikus.

Tegemist on usaldusväärse meetodiga, mis täiendab juba olemasolevaid tehnikaid. Ühtlasi täidab see olulise lünga Eesti, Läti ja Leedu kliimarekonstruktsioonides, sest mudel annab kõige täpsemaid võimalikke rekonstruktsioone siinse regiooni juulikuu temperatuuride kohta. «See omakorda parandab oluliselt meie arusaama ajaloolistest kliimamuutustest ja nende mõjust piirkonna ökosüsteemidele,» lisas Bakumenko.

Sääski koguti 35 järvest

Bakumenko sõnul on sarnaseid mudeleid edukalt kasutatud ka Šveitsis, Norras, Poolas, Soomes, Põhja-Ameerikas ja Kanadas. Kuid tuleb tähele panna, et nende mudelite täpsus on suurim just piirkonnas, kus vastavaid sääsklaste vastseid on kogutud. Seetõttu oli Balti regiooni surusääsklaste leviku uurimine hädavajalik, et luua usaldusväärsed juulikuu temperatuuride rekonstruktsioonid ka Eesti, Läti ja Leedu kohta.