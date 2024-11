Kas me oleme ikka päriselt olemas? Kvanfüüsikud kahtlevad selles

Kui sügavale kvantmaailma võib pilku suunata – kas kõik koosnebki lõpuks ainult lainetest ja võngetest? Ja kui kaugele võib ulatuda kvantpõimumine – kas piisavalt sügavale, et saavutada kvantside ja muud põnevad tehnoloogiad nagu näiteks teleporteerumine?

Need küsimused ei piirdu vaid füüsika ja selle reeglitega, vaid mõjutavad ka arusaama reaalsusest ja realistlikkusest, selgitavad teadlased Popular Mechanicsi vahendusel kummalist maailma, mis on tõeline ajugümnastika. Teame, et kvantosakesel puudub kindel seisund seni, kuni seda vaadeldakse (tuntud kui Schrödingeri kassi paradoks), kuid see tõstatab küsimuse, kas objektidel on omadused ka siis, kui neid ei jälgita.

Teatud hetkel põimub see fundamentaalne küsimus ka kohalikkuse mõistega. Kohalikkus kirjeldab, kas objekti mõjutavad ka muud tegurid (kasvõi kaugelt universumist) peale selle vahetu ümbruse.

Kui mängus on suuremad ja keerukamad jõud, võivad need mõjutada ka füüsika põhialuseid ning näiteks põhjuslikkust ja isegi vaba tahet. Albert Einstein nimetas seda nähtust «kummaliseks mõjuks eemalt», mis tähendab kohalikkuse puudumist. Isegi gravitatsiooni puhul pole tegu kaugmõjuga, vaid jõuväljade kattumise tulemusega, aga mis kummaline mõju see ikkagi on, mis eemalt mõjutab? Selle kohta on juba üht-teist selgunud.

Mis on Hardy paradoks ja kuidas see meie eksistentsi kahtluse alla seab?