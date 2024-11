Inimesed arenesid voodit jagades – kuidas aga edasi?

Sarnaselt loomadele on koosmagamine ka inimestel tavapärane, olgugi et see varieerub kultuuriti ja vanusest lähtuvalt. Lääne ühiskonnas magavad paljud kas üksi või koos romantilise partneriga, ent paljudes kultuurides on sugulasega voodi jagamine tavaline.

Lääne ühiskonnas on arutletud, kas beebid peaksid magama omaette, et õppida end öösel ise rahustama, kuid evolutsiooniteadlased leiavad, et ajalooliselt on koosmagamine pakkunud imikutele turvatunnet ja soojust. Paljudes kultuurides peetakse imikute öist ärkamist rinnaga toitmise ja normaalse arengu osaks, mitte probleemiks.

Kuigi ootamatu imikusurma sündroomi (Sudden Infant Death Syndrome ehk SIDS) kartuses on läänes sageli soovitatud väikelaste üksi magamist, näitavad uuringud, et kontrollides teisi riskitegureid (nt ebaturvalised magamisasemed), ei eristu SIDS-i risk statistiliselt oluliselt koosmagavate ja eraldi magavate imikute vahel. Ameerika pediaatria akadeemia (American Academy of Pediatrics, AAP) soovitab imikutel magada vanemate toas, kuid omaette pinnal. Ühendkuningriikide riiklik tervise- ja hoolekandeinstituut (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) ütleb, et kui valitakse koosmagamine, peaks beebi magama kindlal, lamedal madratsil, kus puuduvad padjad ja tekid.

Kas koosmagamine mõjutab und?