Rootslased panid kuldsed radiaatorid inimihus baktereid praadima

Infektsioonide tulemuseks on sageli kordusoperatsioonid, et vältida implantaadi enneaegset irdumist. Kuigi mitmed teadusasutused töötavad välja antibiootikumidega kaetud implantaate, püsib risk, et sellised antibiootilised katteained vabastavad ravimeid pidevalt, sõltumata haavakoha seisukorrast. See pidev kokkupuude võib aga kaasa tuua bakterite resistentsuse antibiootikumide suhtes, muutes ravimid vähem efektiivseks.

Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli teadlased on välja töötanud uudse lahenduse – kullast nanopulgakesed, mis on implantaadi pinnale kergesti kinnitatavad ja mida on edukalt katsetatud laboritingimustes klaaspindadel. Pärast paigaldamist on need 20x70 nanomeetri suurused kullapulgakesed üksteisest piisavalt kaugel, kattes vaid umbes 11% pinnast. Oluline on, et need püsivad passiivsena seni, kuni neid ei kiiritata lähi-infrapunavalgusega. Valguse toimel hakkavad pulgakeste väliskihi elektronid liikuma, mis tekitab soojust (pinnaplasmon-resonants) ja hävitab mikroobid implantaadi pinnal. See valguskiirgus saaks implantaadi pinnani jõuda ka läbi naha ja koe.