VABA AKADEEMIA Erki Tammiksaar: «Põlevkivi – Eesti poliitika tüviteema alates 1919. aastast»

Sada aastat tagasi, 1924. aasta jõulude ajal, algas Kohtlas Riigi Põlevkivitööstuses põlevkiviõli tootmine tööstuslikus mastaabis. Kui 1920. ja eriti 1930. aastate teisel poolel nägid Eesti poliitikud, et põlevkiviõli tootmine on parim tee Eesti ühiskonna rikkuse tõstmiseks, siis täna on valdav seisukoht, et põlevkivi ei saa olla Eesti rahvusliku rikkuse loomise aluseks ja selle väärindamine peab lõppema niipea kui võimalik. Kui poliitikud ja rohepoliitika eesmärgid võimaldavad, võiks põlevkiviõli tootmine jätkuda probleemideta vähemalt 2050. aastani. Kuidas me oleme sellisesse olukorda jõudnud ning mis tegurid aitasid põlevkiviõli tootmisel Eestis säilida ja areneda Nõukogude okupatsiooniperioodil, maailma ühe suurema naftatoodanguga riigis, tulebki loengus analüüsimisele.