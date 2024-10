MAHUB KÖÖGILAUALE Teadlased printisid välja termotuumareaktori, mis on pisike nagu supipott

Nii ongi tehnoloogiahiiud hakanud tuumaenergia poole pöörduma. Microsoft on taaskäivitamas Three Mile Islandi reaktorit, Amazon investeerib 500 miljonit dollarit väikeste modulaarsete tuumareaktorite arendamisse oma andmekeskuste jaoks ning Google´il on sarnased plaanid. Modulaarsete reaktorite tehnoloogia on uuem ning need on mõeldud olema väiksemad ja ohutumad kui klassikalised reaktorid, ent ka need toodavad endiselt radioaktiivset jäätmeid ja kasutavad reaktsioonis tuumade jagunemist.

Tuumajäätmeid ei teki ja katastroofiohtu pole

PPPL-i eesmärk on luua uus reaktor, mis töötab tuumasünteesi põhimõttel. Kui seda tehnoloogiat on võimalik arendada ja skaleerida, võib see tuua kaasa puhta ja peaaegu piiramatu energiaga maailma. Tuumasüntees ei tooda toksilisi jäätmeid ja reaktori võimaliku avarii korral ei ole ohtu tuumakatastroofile.

Lisaks pole reaktori kütuseks vajalikke komponente võimalik muuta tuumarelva osadeks, nagu traditsioonilise praegu levinud tuumaenergia tehnoloogiaga.

Kuigi see ei ole veel küps tehnoloogia ning ühtki püsivalt töötavat termotuumareaktorit pole õnnestunud veel ehitada, on sellele oma panuse teinud näiteks tehnoiloogiainvestor ja Microsofti asutaja Bill Gates. Gatesi loodud fond Breakthrough Energy on investeerinud erasektori ettevõttesse Type One Energy, mis tegeleb samuti just sellise stelleratori tüüpi tuumasünteesireaktori ehitamisega.

Laual olev seade siiski veel ei tööta

PPPL-i «lauareaktor» pole veel samuti töövõimeline, et pidevalt piiramatul hulgal tuumasünteesist energiat toota. Töötava tuumasünteesi põhine tulevik on endiselt kaugel. USA valitsus teeb praegu koostööd Type One’iga, et ehitada esimene stelleratori tüüpi tuumasünteesijaam Tennessees. See ainulaadne ehitis valmib kõige varem aastal 2029 ning ei hakka veel tootma energiat müügiks, vaid katsetusteks.

Kas nii lihtne see ongi: PPPL-i kommunikatsiooniekspert Kyle Palmer joonistas võimaliku tulevikupildi meie kunagisest termotuumaenergia allikast. Seal kuumutatakse plasmat mikrolainetega nagu mikrolaineahjus. Röster tagaplaanil on illustreeriv. Foto: Kyle Palmer / PPPL

«Tennessee jaam võimaldab meil kõrvaldada viimased riskid ja kinnitada tuumasünteesi pilootjaama peamised omadused, mida hetkel projekteerime. Kui disainilahenduse esimesed katsetused on läbitud, alustame pilootjaama ehitust, et lõpuks tuua sünteesielektronid elektrivõrku,» selgitas Type One´i tegevjuht Chris Mowry IEEE Spectrumile.

Kui kõik sujub plaanipäraselt, võime peagi elada maailmas, kus 3D-prinditud tuumasünteesireaktor köögilaual või kuuris aitab päästa tulevikku. Praegu aga peame leppima tuumajagunemisel põhineva energiaga ja selle radioaktiivsete tagajärgedega.