Ekspert hoiatab Rahvusvaheline Kosmosejaam tuleks viivitamatult evakueerida

Endine Briti valitsuse UFO-projekti juht Nick Pope selgitas MailOnline’ile, et kosmoseagentuuri ootamise strateegia võib kaasa tuua hävitavaid tagajärgi. Hoiatus ilmus ajal, mil NASA jälgib umbes 50 «probleemset piirkonda» seoses ISS-i Venemaa osas leviva kasvava lekkeohuga. USA astronaute on juhendatud olema ohu korral valmis hädaolukorra evakuatsiooniks kohe, kui lekkiv ala on avatud. NASA on nüüd tõstnud lekke «kõrgeima ohuteguriga riskiks».

Siiski kinnitab NASA, et tema astronaudid jäävad jaama pardale.

NASA ja Venemaa kosmoseagentuur Roskosmos ei suuda aga leket kas sulgeda või isegi selle algallikat kindlaks teha, mis on suurendanud muret ISS-i ohutuse pärast.

Leke avastati esmakordselt 2019. aastal Zvezda teenindusmooduli ülekandetunnelis, mis varustab jaama eluruume, elutähtsaid süsteeme, elektrijaotust ja andmetöötlust, lennujuhtimist ja tõukejõusüsteeme.

Kuigi kosmoseagentuurid on katnud võimalikke pragusid hermeetiku ja plaastrite kombinatsiooniga, on leke viimastel aastatel kasvanud.

Astronaudid inspekteerivad välist varuradiaatorit, millelt lekkis jahutusvedelikku. Foto: Roscosmos Space Corporation via AP

Veebruaris pidi NASA lekke tõttu korraldama pressikonverentsi, sest väljuva õhu hulk suurenes ajutiselt 0,09 kg-lt päevas 1,08 kg-le päevas.

Aprillis saavutas leke rekordilise kiiruse, kaotades NASA peainspektori ametkonna (OIG) aruande kohaselt iga päev 1,68 kg õhku.

Lekke jätkuva kasvu tõttu kuulutati olukord septembris «kõrgeima ohutasemega» riskiks ja see tõsteti NASA riskiskaalal kõrgeimale tasemele.

NASA teatas, et on sõlminud kokkuleppe Roskosmosega, et lekkealale pääseb ainult vajadusel ning ala hoitakse öösel suletuna.