Loomakaitsjaga tuli Namiibiast kaasa ootamatu külaline

​Nii aga igatahes auklikuks toksitud kaane all plastämbrisse pakitud madrats koos skorpioniga sedapuhku ka loomaaeda rändas.

Skorpion on meie aladel tundmatu tegelane ja vilksamisi märgatult ei ole ka selle liiki võimalik kindlaks teha, et hinnata, kui saatuslikuks võib sellise astlahoop saada.

Loomakaitsja Katrin Idla Namiibia kõrbes Foto: Erakogu

«Tol hetkel, kui nägin teda seal liikumas oli soov olla pigem ettevaatlik. Nüüd, veidi lugenuna, tean, et mida peenemad sõrad ja mida laiem saba, seda mürgisema isendiga on tegemist,» selgitab Katrin. See isend oligi kitsaste sõrgadega.

Omamoodi ​kurb oli hommikul saadud teade, et iidne lülijalgne oli hinge heitnud. Skorpionid on Maal elanud üle 400 miljoni aasta!

«Võib veidrana tunduda, aga ma püüangi elavasse sel moel suhtuda, et kui võimalik siis aidata elul jätkuda,» selgitab Katrin, kes mõne aasta eest Kadriorgu kustuti, et vaadata, kas seal just remonti minevas tühjalt seisnud maja keldris on ehk nahkhiiri. Olid hoopis haruldased koopaämblikud, kes asjatundjat appi kutsudes sai ümber asustatud Tallinna alustesse käikudesse. Ju need valgustkartvad olendid on seal ehk tänaseni.