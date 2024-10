Mure kasvab Svalbardi «viimsepäeva seemnevaramu» sai hiigelkoguse uusi seemneproove

Svalbardi seemnepank on justkui inimkonna viimsepäeva aiand ja turvaline geneetiline kapsel, mida hoitakse juhuks, kui mõni katastroof, näiteks asteroidi kokkupõrge või kliimakatastroof, ähvardaks maailma põllukultuure.

Varem hoiti seal umbes 1,3 miljonit seemneproovi ligi 7000 taimeliigist, mis on saadetud sinna kogu maailmast. Eelmisel nädalal saabus sinna veel 30 000 uut seemneproovi. See kogus on üks suurimaid ühekordseid lisandusi, mida Svalbardi seemnehoidla on 2008. aastal avamisest saati saanud.

Hoidla koordinaatori Åsmund Asdali sõnul on viimaste annetuste koguse kõrval aga tähelepanuväärne ka see, kui paljud organisatsioonid üle maailma säilitavad omale seemnevarusid ja on nüüd oma väärtuslikku geneetilist materjali esimest korda Svalbardi hoiule andnud.

Viimane annetuste laine, milles osales 23 geenipanka, peegeldab kasvavat muret kliimamuutuste ja toiduga kindlustatuse üle. Seekord osales üks suurimaid annetajate gruppe alates 2020. aastast. Crop Trusti andmetel on maailmas üle 1750 geenipanga.

Ehkki Svalbard ei ole ainus koht, kus seemneid hoitakse, on selle ülesandeks eelkõige olla erakorraliseks kasutamiseks mõeldud varahoidla. Suurem osa seemnete säilitamise ja uurimise tööst toimub geenipankades, mis toimivad otsekui arvuti failisüsteem – andmed on kättesaadavad ja hõlpsasti kasutatavad. Svalbard sarnaneb arvutite välise kõvakettaga, mis on koht, kust saab vajalikud failid taastada, kui algsed andmed kaduma lähevad.

Foto: Svalbard Global Seed Vault