Hiinlaste lahendus särtsuautodele: tegime valmis isejuhtiva kutse peale tuleva laadimisjaama

Wulingi neljarattaliste akude peamine eesmärk on võimaldada elektriautode laadimisjaamadel laieneda vastavalt vajadusele, eriti siis, kui nõudlus järsult suureneb. Kui mõelda bensiinijaamade järjekordadele, võib ette kujutada, et kui elektriautod muutuvad massiliseks, kui pikaks siis venivad laadimisjaamade järjekorrad. Eriti näiteks pühade nädalavahetusel kümne miljoni elanikuga linnas.

Wuling kutsub seda uut sõidukit «Mobile Energy Storage Charging Vehicle» ehk MESCV. See on loodud Hiina turu praeguseid vajadusi silmas pidades ja sellele nähakse ette mitu lisakasutusala. MESCVi eesmärk on laadida odavamate tariifide ajal ja olla kättesaadav vajadusel tühjade akude laadimiseks.

Ei oleks üllatav, kui need liikuvad laadimisjaamad muutuksid tavapäraseks kaubanduskeskustes ja autoteenindustes ning leiaksid rakendust ülikoolilinnakutes ja tehaste territooriumitel, kus võib aeg-ajalt tekkida vajadus kaasaskantava elektrivarustuse või laadimisvõimaluse järele. Foto: Wuling

Wulingi teatel on testid Hiinas näidanud, et see autonoomne laadimisjaam, mille tippkiirus on praegu 5 km/h, võib oluliselt suurendada elektrilaadimisjaamade tõhusust ja paindlikkust.

Wuling plaanib müüa mobiilseid laadimisjaamu erineva akumahutavusega, sealhulgas 141 kWh isesõitval mudelil, mille hind on 42 000 USA dollarit.

Väiksem VA100T, käsijuhtimisega mobiilne energiasalvestussõiduk, on varustatud 30 kWh akuga, 20 kW väljundvõimsusega laadimispüstoliga ja seda müüakse hinnaga 11 000 USA dollarit.

Jääb üle vaid oodata, et tulevikus võiks saadaval olla veelgi suurem elektriautopank, mis liiguks kiiremini ja suudaks autonoomselt sõita maanteedel. Foto: Wuling

Seda ratastel «elektrilist kütusekanistrit» peetakse elektrisõidukite valdkonnas teedrajavaks lahenduseks. Jääb üle vaid oodata, et tulevikus võiks saadaval olla veelgi suurem elektripank, mis liiguks kiiremini ja suudaks autonoomselt sõita maanteedel ja sealsetele liiklejatele abiks olla.

Hiina liigub elektriautode suunas palju kiiremini kui lääneriigid, vahetades kogu autopargi elektrisõidukite vastu erakordse tempoga, mida on seni ületanud vaid mõni Skandinaavia riik. Sealne rahvaarv on Hiina keskmiste linnadega võrreldav ja jõukus on suur tänu kõrgele SKT-le elaniku kohta. Raske uskuda, et mõni teine suur riik võiks Hiina saavutustele lähiajal järele jõuda.