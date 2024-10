Teadlane vastab: kuidas toodetakse ja taaskasutatakse magneteid

Kokkuvõtteks

Magnetite taaskasutamine pakub mitmeid tehnilisi väljakutseid ja nõuab innovaatilisi lahendusi. Hoolimata keerukustest on uus Narva tehas ja teaduslikud edusammud, näiteks vesiniku kasutamine, näited valdkonna arenevast potentsiaalist. Paljude seadmete puhul, kus magnetmaterjal on keerukalt integreeritud, jääb taaskasutus siiski väljakutseks ja vajab veel põhjalikku arendustööd.

Kuidas NPM Narva magnetitehase valmimine edeneb?

Drroonipilt valmivast NPM Narva magnetitehasest. Esimese tootmishoone ehitus lõppes suuremalt jaolt septembris. Foto: Neomaterials

NPM Narva tehase personali- ja kommunikatsioonijuht Olga Zaitseva ütles, et uus tehas hakkab tulevikus tootma haruldaseid muldmetalle sisaldavaid püsimagneteid piisavalt, et toetada ligikaudu 1,5 miljoni elektriauto tootmist. NPM Narva on saanud Euroopa Liidu Õiglase Ülemineku Fondi esimese toetuse, mis ulatub kuni 18,7 miljoni euroni. Tehase esimese etapi ehitustöödest on tehtud üle 80 protsendi - ehitatud on tootmishoone pikkusega kolmsada meetrit ja pindalaga 20 tuhat ruutmeetrit, sellele lisandub veel neli tuhat ruutmeetrit on kontori-, riietusruumid ja söökla.

Tegevusi tehase ehituses ja arenduses tehakse graafiku alusel. Septembri algusest alustati NPM Narvas tehnoloogiliste seadmete paigaldamist ning praegu on see protsess aktiivses faasis. Tehnoloogilise seadmete paigaldust teostavad välisspetsialistid koos kohaliku tiimiga. Selles protsessis osalevad kümne riigi esindajad, sealhulgas Hiina, Brasiilia, Türgi, Malaisia, Filipiinid, Bulgaaria, Poola, Egiptus ja Eesti. Esimesed toodete testnäidised on kavas välja anda järgmise aasta alguses. Tehase esimene etapp annab tööd umbes kolmesajale inimesele, see etapp peaks saavutama täisvõimsuse 2026-2027. a.