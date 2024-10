NEW SCIENTIST Kui oskad õigesti küsida, lobiseb tehisaru välja, kuidas pommi teha

Suured keelemudelid (LLM-id), nagu ChatGPT taga olevad GPT-4 mudelid, on koolitatud suure hulga internetist saadavate andmete põhjal ja võivad luua mitmesuguseid väljundeid, millest mõne puhul eelistaksid nende tegijad, et need ei saaks avalikuks.