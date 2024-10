NASA astronaudid sattusid Maale naastes kummalistel põhjustel haiglasse

NASA tehtud fotol on (vasakult) Roskosmose kosmonaut Alexander Grebenkin, NASA astronaudid Michael Barratt, Matthew Dominick ja Jeanette Epps kosmoselaeva SpaceX Dragon Endeavour sees SpaceXi taastamislaeva MEGAN pardal. Varsti pärast maandumist Mehhiko lahes Pensacola ranniku lähedal Floridas teatas NASA, et ühel neist tekkis pärast Maale saabumist meditsiiniline probleem. Kõik neli viidi koos haiglasse, kolm olid seal korraks, aga neljas jäi pikemalt sisse. NASA teatel on siiski haiglasse jäänu stabiilses seisus.

Foto: Joel Kowsky / NASA / Scanpix