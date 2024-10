Lõuna-Korea tegi valmis maailma esimese vesinikkütusel varg-tanki

Vesinikkütuseelemendid hakkavad järk-järgult asendama K-seeria tankide diiselmootoreid, alustades hübriidmootoritest, mis liiguvad vesiniku ja diislikütuse abil. Hyundai Rotemi veebisaidil kirjeldatakse, et järgmise põlvkonna lahingutankid ületavad tänapäevaste tankide võimeid ning võimaldavad efektiivsemat missioonide täitmist ja kõrgtehnoloogiat, mis on kohandatud tulevikulahingute vajadustele.

Tõhustatud vargsus ja autonoomsus

Võimas relvastus ja uuendatud kaitsesüsteemid

Hetkel on juttu kahest versioonist, nii mehitamata kaugjuhitav tank kui mehitatud, ehk meeskonna opereeritav tank. Mehitamata tanki torn on juhitav drooni abil ning tankil on aktiivne kaitsesüsteem, mis kaitseb seda tankitõrjerelvade eest.

Mehitatud tanki opreerib kolmeliikmeline meeskond, juht, komandör ja laskur, kes on paigutatud tugevasti soomustatud kapslisse kere eesosas, pakkudes suuremat kaitset. Peamise relvana on tankil kaugjuhitav 130-mm suurtükk, mis on võimeline sihtima kuni 5 kilomeetri kaugusele, ning tanki tornis on kaugjuhitav relvajaam, millel on mitmeotstarbelised tankitõrjeraketid, ulatudes kuni 8 kilomeetri kaugusele.